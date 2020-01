Uitbarsting van Vesuvius heeft brein van man in glas veranderd

De extreme hitte van de Vesuvius heeft het brein van een slachtoffer in glas veranderd. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Napels. Het lichaam van de man werd in 1960 gevonden onder de lava.

De Vesuvius barstte in 79 voor Christus uit. Duizenden mensen kwamen om het leven en een massa gebouwen werd vernield in de buurt van waar vandaag Napels ligt. Het hele gebied werd bedekt met een vulkanische massa, en veel inwoners van het toenmalige Herculaneum vonden daar de dood.

Een team van wetenschappers aan de universiteit van Napels heeft zich de voorbije jaren toegelegd op het bestuderen van één man die in de jaren 60 van onder de lava werd gehaald. In zijn schedel werden stukjes van een zwarte materie gevonden die heel erg op glas leek. Uit het onderzoek is nu gebleken dat die materie effectief glas was: het brein van de man was door de extreme hitte verglaasd.

“Het behoud van zo’n oud brein is een extreem uitzonderlijke vondst”, zegt Pier Paolo Petrone, forensisch antropoloog en hoofdauteur van het onderzoek. “Dit is de allereerste ontdekking van menselijk brein dat verglaasd is door hitte.”