Helft bezoekers Autosalon kent alcohollimiet niet

Verkeersinstituut Vias deed tijdens het Autosalon op de Heizel een peiling bij de salonbezoekers en kwam tot de onthutsende vaststelling dat meer dan de helft van de deelnemers niet wist wat de alcohollimiet is om in ons land de mogen rijden.

“Liefst 54 procent van de 1.200 deelnemers gaf een fout antwoord”, zegt Benoît Godart. Een op de twintig dacht dat het 0,8 promille was. Dat is het ooit wel geweest, maar al in 1994 werd de limiet verlaagd naar 0,5 promille. En 0,2 voor professionele chauffeurs.