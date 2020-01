Vuurwerk, spandoeken en luidkeelse gezangen: fans van Antwerp dromen al van bekerfinale

Exact 28 jaar is het geleden dat Antwerp de bekerfinale speelde (en won). Dus wilden de fans voor aanvang van de heenmatch in de halve finales het team extra steunen.

Antwerp moet natuurlijk eerst nog een dubbele confrontatie met KV Kortrijk doorstaan, maar in gedachten zijn de supporters al vol op weg naar het Koning Boudewijnstadion voor de bekerfinale. Voor de aftrap van de heenwedstrijd in de halve finale verzamelden de Antwerpenaren massaal om in een corteo naar de Bosuil te trekken. Vuurwerk, spandoeken en luidkeelse gezangen mochten uiteraard niet ontbreken.