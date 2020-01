Socialistische vakbond staakt om 75 jaar sociale zekerheid te ‘vieren’

De socialistische vakbond zal volgende week dinsdag staken zodat haar leden kunnen deelnemen aan een grote optocht ter gelegenheid van 75 jaar sociale zekerheid in ons land. Ook het socialistische ACOD-politie diende voor die dag een stakingsaanzegging in zodat politiemensen van de socialistische bond kunnen meestappen in de optocht. “De aanzegging vloeit voort uit een betoging ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan van de sociale zekerheid”, staat er vermeld.

“Staken om iets te vieren, dat is gek”, klinkt het smalend in politiekringen. “Vieren is misschien niet helemaal het juiste woord”, zegt Olivier Nyssen van het ACOD. “We willen onze volgende regering – als die er komt – duidelijk maken dat we voor een eerlijke sociale zekerheid blijven vechten. Daarom die optocht, daarom die stakingsaanzegging”,aldus Nyssen. De sociale zekerheid in ons land dateert van 28 december 1944. Vier maanden na de bevrijding werd toen de eerste zogenoemde besluitwet bekrachtigd.