Bol.com verkoopt nu ook kleren om te kunnen opboksen tegen Amazon

Op Bol.com kunnen klanten sinds vandaag ook kleding kopen. De Nederlandse webwinkel verkocht al sportkleding, accessoires en schoenen, maar heeft zijn aanbod uitgebreid naar dames- en herenmode. Onder andere het Belgische LolaLiza, Jack & Jones en Claudia Sträter verkopen voortaan hun ontwerpen via Bol.com. Ook de online retailer About You, waaronder honderden merken vallen, zal het Nederlandse platform gebruiken.