Didier Lamkel Zé doet het weer: eist bal op om strafschop te nemen… en mist

Er valt altijd wel wat te beleven met Didier Lamkel Zé. Nu stal hij in de Croky Cup de show door per se ene penalty te willen trappen en uiteraard te missen.

Antwerp kreeg in de tweede helft van de heenmatch in de halve finales van de beker van België tegen Kortrijk een strafschop. Niet de vaste strafschopnemers Dieumerci Mbokani of Lior Refaelov maar wel Didier Lamkel Zé eiste de bal op. Mbokani ging hem nog vragen of hij wel zeker was en ook coach Lazslo Bölöni had aan de zijlijn zijn bedenkingen. Maar Lamkel Zé was niet van de wijs te brengen en legde de bal op stip. Net voor hij wou trappen deed hij wel teken aan de ref dat hij de bal wou verleggen. Wat mocht. Waarna hij die knal op doelman Adam Jakubech trapte. Mbokani en co. schudden het hoofd.

Een kwartier na zijn misser, en nadat Kortrijk de 0-1 had gescoord, werd hij door Bölöni naar de kant gehaald. Hij stormde meteen naar de kleedkamer.