Niet Arno Verschueren maar een andere Belg schiet de bal er in: NAC stunt tegen PSV

Tweedeklasser NAC Breda stuntte in de Nederlandse beker door PSV met 2-0 te verslaan.

LEES OOK.In eigen land is hij een nobele onbekende, in Nederland heeft Belg een supporterslied: “Arno, die schiet ze der wel in”

NAC Breda gaat een ronde verder in de KNVB Beker. Met dank aan een Belg: Othman Boussaid. Hij scoorde het eerste doelpunt. Ivan Ilic zorgde voor de 2-0. Boussaid speelde in het seizoen 2017-2018 zeventien wedstrijden voor Lierse, waarna hij naar Utrecht trok. Sedert dit seizoen speelt hij voor Breda;

Het was dus niet die andere Belg, Arno Verschueren, die de held was bij NAC. Omdat hij dit seizoen makkelijk de weg vindt naar doel, hadden de fans van Breda een supporterslied gemaakt: We hebben Arno Verschueren, die schiet ze der wel in! Ze moeten nu misschien een nieuw lied maken: We hebben Othman Boussaid, die bezorgt ons wel de beker.