Lior Refaelov over zijn ploegmaat: “Lamkel Zé? Daar wil niet over praten”

Lior Refaelov was niet echt tevreden met de 1-1 van Antwerp tegen Kortrijk in de heenmatch van de halve finales van de Croky Cup

“Of we tevreden kunnen zijn met de 1-1? Absoluut niet“, reageerde Lior Refaelov na de match. “We hebben genoeg kansen gecreëerd om de wedstrijd te beslissen. Soms gaat voetbal nu eenmaal niet zoals gepland. We gaan wel de positieve dingen proberen onthouden.”

“Lamkel Zé? Laten we focussen op andere dingen en niet weer over Didier praten. Hij wou het team helpen door de penalty te trappen. Of Mbokani niet de aangewezen man is om de penalty’s te nemen? Ik wil daar niet over praten, we gaan dit intern wel oplossen. Ook mijn discussie met Bölöni hou ik liever intern.”

Van der Bruggen: “5 cm lager en ik scoorde goal van mijn carrière”

Hannes Van der Bruggen bezorgde KV Kortrijk met een prachtig afstandsschot bijna de zege op de Bosuil maar de 1-2 spatte uiteen op de paal. “De bal ging perfect naar de hoek: vijf centimeter lager en het was de goal van mijn carrière geweest”, zei hij na de match. “Het zou de perfecte hold-up zijn geweest. Maar kom, we mogen niet klagen met de 1-1. Antwerp heeft veel kansen gehad en miste een penalty. Ze hebben echt wel gedomineerd en we zijn een paar keer door het oog van de naald gekropen. In de terugmatch thuis kunnen we altijd iets meer. De finale spelen zou prachtig zijn.”