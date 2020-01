“Mogi Bayat doet wat hij altijd al heeft gedaan: spelers benaderen achter de rug van hun makelaar en zich overal tussenwringen”

Het stond er echt. Op de voorpagina van de Brusselse krant La Dernière Heure: “Bayat rassuré”, gerustgesteld. Een zware last is hem van de schouders gevallen nu de bedrijvigste makelaar van het land begrepen heeft dat het gerecht in Operatie Zero een onderscheid maakt tussen hem en Dejan Veljkovic. Want met een dergelijke sujet wenst de ernstige zakenman Bayat liever niet geassocieerd te worden. Waar gaat het in zijn geval tenslotte ook over, een paar “fiscale foutjes” zoals hij volgens Het Laatste Nieuws vertelt, een beetje btw-fraude en wat privé-uitgaven met de kredietkaart van het bedrijf. Een etentje met vrouw en kinderen wellicht, of een Porsche 911 Targa 4GTS, of zo. Des banalités, quoi. Hij zat tenslotte ook maar 48 dagen in de cel. Want – en leest u wat volgt gerust twee keer – de werkwijze van Veljkovic vindt Bayat getuigen van gebrek aan respect voor de sportiviteit en voor het voetbal.