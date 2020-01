Peter Zulj, opnieuw gereïncarneerd: “Anderlecht fysiek niet goed genoeg? Noem mij één ploeg die 90 minuten lang kan pressen”

Peter Zulj (26) is blij. Want zoals hij zelf zegt: “elke speler die speelt, die is blij. Wie niet speelt, is dat niet. Simpel.” De middenvelder is toe aan een heropleving bij Anderlecht en lijkt zichzelf opnieuw uit te vinden als polyvalente nummer zes. “Had ik voor Nieuwjaar die twee matchen niet in de basis gestaan, dan stond ik nu op vertrekken.”