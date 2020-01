Concurrentie voor Aly Samatta: Aston Villa informeert naar Christian Benteke

Aston Villa heeft bij Crystal Palace geïnformeerd naar de huurprijs van Christian Benteke (29). De Villans zouden geïnteresseerd zijn om de Rode Duivel te huren.

In oktober verlengde Benteke wel nog tot 2021 bij Palace. De aanvaller is geen onbekende voor de club uit Birmingham: in 2012 kocht Aston Villa hem weg bij RC Genk. Hij zou er drie seizoen spelen. Begin deze week ging Aston Villa opnieuw shoppen bij de Genkenaars: het plukte topschutter Ally Samatta weg. De Tanzaniaan moet er helpen de blessure van Wesley op te vangen, die met een kruisbandletsel out is tot het einde van het seizoen. Een bijkomende spits zou dus welkom zijn voor de zestiende uit de Premier League.