Liverpool bibbert, maar dendert door

Zeven wedstrijden op rij had Liverpool gewonnen zonder daarbij een tegendoelpunt te slikken. Ook tegen Wolverhampton leek er geen vuiltje aan de lucht toen aanvoerder Henderson zijn ploeg al na 7 minuten met een rake kopbal op voorsprong bracht. Raul Jimenez bracht de Wolves na een perfecte counter langszij, maar Firmino trok Liverpool finaal over de streep met zijn achtste doelpunt van het seizoen. Wolverhampton, met Leander Dendoncker in de basis in een driemansverdediging, maakte het de leider wel knap lastig.

Het resulteert in een indrukwekkende 67 op 69 voor de Reds. Liverpool zet eerste achtervolger Manchester City door de 1-2-overwinning al op 17 punten. Toch vertrok coach Jürgen Klopp niet helemaal zonder kopzorgen uit het Molineux Stadium: topschutter Sadio Mané moest na een halfuur geblesseerd naar de kant.