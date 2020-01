Ouders vermoorde Grégory (4) hopen na 36 jaar nog altijd op uitleg

Bijna 36 jaar nadat hun zoontje Grégory Villemin (4) vermoord werd teruggevonden in een rivier in de Franse Vogezen, hopen de ouders nog altijd dat een getuige alsnog zou opstaan om het mysterie op te lossen. Dat zegt hun advocaat.

Op 16 oktober 1984 werd het Grégory dood teruggevonden in de Vologne. Hij was aan handen en voeten vastgebonden en droeg een wollen muts over het hoofd. Het begin van een saga, die Frankrijk nog altijd in de ban houdt. Omdat er sprake is van een geheimzinnige raaf die de dag van de moord de ouders van Grégory een brief stuurde waarin hij de moord opeiste. Maar de raaf is nooit ontmaskerd.

In het dorpje Lépange-sur-Vologne liepen de spanningen hoog op. Vader Christian schoot zijn schoonbroer Bernard Laroche dood, omdat hij het kind ontvoerd zou hebben. Beide ouders werden aangehouden, maar ook andere familieleden werden aan de tand gevoeld. De eerste onderzoeksrechter pleegde zelfmoord. Het dossier verhuisde ook meermaals.

“Wij zijn overtuigd dat Bernard Laroche het kind ontvoerd heeft, maar vervolgens heeft hij het aan andere personen doorgespeeld, die het jongetje vermoord hebben. Wie deze personen kent of ons kan helpen hen te vinden, moet nu spreken. Het gaat om de moord op een klein kind, verder zwijgen is gewoon onmenselijk”, aldus meester Thierry Moser.(yb)

