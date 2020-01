Wereldleiders herkenden 75ste verjaardag van bevrijding concentratiekamp van Auschwitz

Het was een ingetogen plechtigheid in Yad Vashem, het herdenkingscentrum voor de Joodse slachtoffers van de Holocaust. Voor ons land tekenden Europees president Charles Michel en koning Filip present. De Amerikaanse president Trump liet zich vertegenwoordigen door zijn minister van Buitenlandse Zaken Mike Pence. Poetin was er wel. Hij nam net als onder meer de Franse president Macron en de Britse kroonprins Charles het woord. “We dragen de verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat de tragedie van de oorlog zich niet meer herhaalt”, zei Poetin. Andere leiders waarschuwen voor nieuwe Jodenhaat die overal de kop op steekt.

Aangrijpend, ook voor de regeringsleiders, was het moment waarop enkele overlevenden van de Jodenvervolging door de nazi’s een herdenkingsvlam aan staken. Op het einde was er ook nog een kransneerlegging bij het monument ter ere van de opstand in het getto van Warschau.

De Russische leider stelde in de rand van het World Holocaust Forum ook een topontmoeting voor met de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad. Waar en wanneer is nog niet duidelijk.

Volgende week is er nog een herdenking in het concentratiekamp van Auschwitz zelf. Onder meer ons koningspaar zal daar aanwezig zijn. (tg)