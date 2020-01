Didier Lamkel Zé excuseert zich op Instagram: “Hopelijk ben ik er nog bij voor de terugmatch”

Tevergeefse moeite in de neutrale zone van het Bosuilstadion. Didier Lamkel Zé was dan wel hét gespreksonderwerp na Antwerp-Kortrijk, maar liet zich zelf niet meer zien aan de pers en zijn medespelers mogen/willen er intussen geen woorden meer aan vuil maken. Het incident te veel?

Hijzelf was dus langs een achterpoortje vertrokken, al doorbrak Didier Lamkel Zé wel nog de stilte via Instagram. “Mijn excuses aan het team voor die penalty. Hopelijk ben ik er nog bij voor de terugmatch, waarin we vol voor de finale gaan. Nogmaals mijn verontschuldigingen aan de ploeg en de supporters. Altijd samen”, gepeperd met de rood-witte kleuren van de Great Old.

Of zijn excuses aanvaard worden bij Antwerp en of Lamkel Zé nog de kans krijgt om zijn fout binnen twee weken in Kortrijk recht te zetten, dat valt nog zeer af te wachten...