Japan meldt tweede besmetting coronavirus, mogelijk ook tweede geval in VS

Opnieuw is in Japan iemand besmet geraakt met het coronavirus. Daarmee staat het aantal Japanse patiënten op twee, meldt het ministerie van Gezondheid van het land donderdag. Ook in de VS is mogelijk een tweede geval vastgesteld.

De Japanse patiënt is volgens de autoriteiten een man van in de veertig die in de Chinese stad Wuhan woont, waar het coronavirus voor het eerst opdook. De man is sinds zondag in Japan en is inmiddels opgenomen in een ziekenhuis.

In de Verenigde Staten wordt in Texas een nieuwe mogelijke besmetting van het coronavirus onderzocht. De patiënt zou net naar de Chinese stad Wuhan afgereisd zijn, het epicentrum van de virusuitbraak.

“Gisteren werd een potentiële patiënt geïdentificeerd in een lokale spoeddienst”, verklaarde dokter Eric Wilke van de gezondheidsdienst in Brazos, in het oosten van Texas.

De patiënt is een student van de universiteit van Texas A&M. Hij had “milde ademhalingssymptomen” zoals een “hoest” en “congestie”. De man stelt het goed. Hij meldde zich vooral uit bezorgdheid bij de spoeddienst, aldus Wilke. Hij wordt momenteel thuis in isolement gehouden totdat de resultaten van de analyse bekend zijn. Die worden ten laatste zaterdag verwacht.

In de VS was eerder al een patiënt besmet met het virus. De man vertoonde symptomen nadat hij was teruggekeerd van een reis naar de streek van Wuhan. Hij was zelf naar het ziekenhuis gestapt in de buurt van Seattle, waar hij is opgenomen.

18 doden

In totaal zijn al ongeveer 650 mensen geïdentificeerd met het coronavirus, vooral in China. Er vielen al achttien doden, waaronder zeventien in Wuhan en de provincie Hubei, waarvan Wuhan de hoofdstad is.

In Wuhan en vier andere steden in de provincie is het openbaar vervoer stilgelegd. In meerdere landen screenen de autoriteiten vliegtuigpassagiers uit China. Ook in Thailand, Taiwan en Vietnam zijn al gevallen van het virus ontdekt.

De Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties (WHO) stelde donderdag na crisisberaad het nog te vroeg te vinden om de uitbraak van het coronavirus uit te roepen tot internationale noodsituatie.

