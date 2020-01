Democraten gebruiken woorden van Trumps medestanders tegen hem in impeachmentproces

Trump arriveerde net terug in Washington nadat hij het Wereld Economisch Forum in Davos bijwoonde. Foto: Photo News

De Democraten hebben tijdens het impeachmentproces tegen Amerikaans president Donald Trump argumenten van zijn eigen medestanders bovengehaald. Daarvoor keken ze naar het vorige historische afzettingsproces: dat van hun mede-Democraat Bill Clinton, ruim twintig jaar geleden.

Het was de tweede van drie dagen die de Democraten mogen gebruiken om in de Senaat aan de 100 senatoren die als juryleden in het proces dienen, duidelijk te maken waarom Trump volgens hen afgezet zou moeten worden. De twee aanklachten: machtsmisbruik en tegenwerking van het Congres.

Jerrold Nadler sprak meteen een argument tegen dat Trumps advocaten gebruiken: dat er een specifieke inbreuk zou moeten gepleegd zijn op het strafrecht. Klopt niet, volgens Nadler: “Impeachment is geen straf voor misdaden. Impeachment bestaat om bedreigingen voor het politieke systeem aan te pakken, is enkel van toepassing op politici en reageert niet met celstraffen of boetes maar door politieke macht af te nemen.”

Foto: AP

Waarna Nadler een video afspeelde van een van Trumps meest prominente verdedigers: Republikeins senator Lindsey Graham, die tijdens het impeachmentproces tegen Democratisch president Bill Clinton in 1999 argumenteerde dat presidenten impeached konden worden zelfs als hun gedrag geen misdaad was.

De Republikeinen hadden machtsmisbruik eerder een “verzonnen theorie” voor impeachment genoemd “die het presidentschap definitief zou verzwakken door in feite impeachments toe te laten louter gebaseerd op onenigheid over beleid”.

Nadler projecteerde een video uit 1998 van Alan Dershowitz, een lid van Trumps juridische team, waarin hij erkende dat machtsmisbruik aanleiding kan geven tot impeachment. Dat “hoeft zeker geen misdaad te zijn”, aldus Dershowitz. “Als je iemand hebt die het presidentsambt compleet corrumpeert en die vertrouwen misbruikt en die een zwaar gevaar voor onze vrijheid betekent, dan heb je geen technische misdaad nodig.”

Ook een memo van William Barr, het door Trump aangeduide hoofd van het departement van Justitie, haalde Nalder boven. Daarin erkende ook Barr machtsmisbruik als voldoende reden voor impeachment.

“Doet Nixon verbleken”

Nadler. Foto: AP

Nadler besloot dat de grondwet geen “zelfmoordpact” is. “Het laat ons niet vast zitten met presidenten die hun macht misbruiken op onvoorziene manieren die onze veiligheid en democratie bedreigen.”

“Geen enkele president heeft ooit al zijn ambt gebruikt om een ander land onder druk te zetten om hem te helpen valsspelen in onze verkiezingen”, aldus Nadler. En toen het Congres zijn gedrag begon te onderzoeken bouwde Trump volgens Nadler een ongeziene muur rond zichzelf die zelfs president Nixon doet verbleken.

“Voorgaande presidenten zouden totaal geschokt zijn door Trumps gedrag, en terecht”, aldus Nadler. “Nu, omdat president Trump grotendeels gefaald is het land te overtuigen dat zijn gedrag ook maar ietwat acceptabel was, heeft hij een terugvalpositie ingenomen. Hij beweert dat zelfs als we zijn wangedrag afkeuren, we hem er niet voor kunnen afzetten. Eerlijk gezegd is dat argument angstaanjagend.”

Volgens hoofdaanklager in dit proces Democraat Adam Schiff brak Trump overigens wel degelijk de grondwet. “Wanneer we hier klaar zijn, geloven we dat we de schuld van de president overweldigend duidelijk gemaakt zullen hebben. Hij heeft gedaan waarvan hij beschuldigd is. Hij heeft het geld ingehouden. Hij heeft de vergadering tegengehouden. Hij gebruikte dat om Oekraïne te overtuigen om politieke onderzoeken te doen. Hij stak het in de doofpot. Hij heeft ons tegengewerkt. Hij probeert jullie tegen te werken. En hij brak de grondwet.”

Mopje over Poetin

Het impeachmentproces draait om druk die Trump zou gezet hebben op Oekraïne om onderzoek voor hem te voeren, in ruil voor het vrijgeven van militaire steun, die tijdelijk bevroren werd. Naast de vraag van Trump aan Oekraïens president Volodimir Zelenski om Trumps tegenstander Joe Biden te onderzoeken, vroeg hij hem ook om de theorie te onderzoeken dat Oekraïne samenwerkte met de Democraten om Trump tegen te werken in de verkiezingen van 2016.

De Democraten deden tijdens hun uiteenzetting zowel de beschuldigingen van Trump tegen Biden, over corruptie, als de theorie over de samenzwering van Oekraïne en de Democraten af als onzin.

Democrate Sylvia Garcia wees, als in een strafzaak, op Trumps motief voor de vraag over Biden: Joe Biden was in de race gestapt om de Democratische presidentskandidaat te worden en polls toonden dat hij de sterkste uitdager van Trump zou worden. “Het was pas toen Biden hem begon te verslaan in de polls dat Trump het onderzoek vroeg.” Zo’n onderzoek naar corruptie zou – zelfs met het gebrek aan bewijs, “nada” – Bidens reputatie sowieso schaden. “Trump had het motief, de opportuniteit en de middelen om dit machtsmisbruik te plegen.”

Schiff. Foto: AP

Adam Schiff noemde de Oekraïne-theorie dan weer een “compleet valse, door het Kremlin gepromootte samenzweringstheorie” en “Russische propaganda”. Eerder onderzoek besloot namelijk dat Rusland de Amerikaanse verkiezingen had beïnvloed ten voordele van Trump.

Schiff toonde een citaat van Russisch president Vladimir Poetin: “Godzijdank beschuldigt niemand ons meer van tussenkomst in de Amerikaanse verkiezingen, nu beschuldigen ze Oekraïne.”

“‘Godzijdank’, zei Poetin. Wel, je moet Donald Trump hier krediet voor geven: hij heeft een religieuze man gemaakt van Vladimir Poetin”, grapte Schiff.

Bij de Democraten werd gelachen, maar Schiffs mopje werd niet geapprecieerd door de Republikeinen. Zij konden hun verveling en ergernis opnieuw niet onder stoelen of banken steken.

Fidget spinners

Schiff was de dag begonnen met de senatoren te bedanken voor hun aandacht en benadrukte hoe uitzonderlijk het is voor leden van het Huis van Afgevaardigden om senatoren stil te laten zitten en luisteren. Daar zitten de strenge regels voor iets tussen: “Natuurlijk: het kan geen kwaad dat wel elke ochtend beginnen met de sergeant die jullie waarschuwen dat je anders in de gevangenis gegooid zal worden.”

Foto: REUTERS

Desondanks verlieten na 20 minuten alweer verschillende senatoren, van beide kanten, hun bureaus. Sommige Republikeinen speelden met fidget spinners, die tijdens een lunch van hun partij waren uitgedeeld door Richard Burr, die zelf met een oranje stressbal in de Senaat verscheen.

In de wandelgangen maakten de Republikeinen duidelijk dat ze het proces al grondig beu zijn. Senator Ron Johnson vond “dat we niet op een impeachmentproces zouden moeten zijn” en had het over een “repetitieve zaak” waarin ze “hetzelfde opnieuw en opnieuw horen”. Zijn collega Thom Tillis zei dat hij, zoals velen, al beslist had hoe hij zou stemmen en zei over de pleidooien: “Het doet me denken aan de shoppingzender, de hits van de jaren 80, je hoort het opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw. Ik kan de getuigenis bijna uit m’n hoofd zeggen.”

Mike Braun zei dat hij voor de vrijspraak zou stemmen als er niets nieuw zou opduiken. Veel van de Republikeinen drukten al hun ergernis uit dat ze de laatste dagen niets nieuws hoorden.

Leider van de Democraten in de Senaat Chuck Schumer gebruikte dat om de druk op te voeren om getuigen te vorderen. “Dezelfde Republikeinen die zeiden dat ze niets nieuws hoorden, hebben dinsdag negen keer gestemd om niets nieuws te horen.”

Er kan nog opnieuw over gestemd worden na de pleidooien. Daarvoor is slechts een gewone meerderheid nodig, van 51 senatoren. Aangezien de Democraten met 47 zijn, is het mogelijk dat ze er alsnog in slagen getuigen op te roepen. Ze hebben slechts de steun van 4 Republikeinen nodig en al 3 suggereerden die te willen verlenen: Susan Collins, Lisa Murkowski en Mitt Romney.

Reactie Trump

Trump noemde het proces via Twitter “oneerlijk en corrupt”. Woordvoerder van het Witte Huis Hogan Gidley stelde dan weer dat Trump “zeer tevreden” is met hoe het proces aan het verlopen is en ernaar uit kijkt om te bewijzen “dat hij niets verkeerd deed”. Volgens Gidley zullen Trumps advocaten “het bewijs vrijgeven om voor eens en voor altijd aan te tonen dat dit hele ding onwettig is, het is een schijnvertoning”.