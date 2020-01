“Grootste kinderpornoproces ooit” vandaag van start: vijf verdachten geïdentificeerd na ‘operatie Azraël’

Lars de R. werd in Nederland bekend door zijn deelname aan ‘Holland’s Got Talent’. Foto: YouTube

Vrijdag start in de correctionele rechtbank van Dendermonde “de grootste kinderpornozaak ooit in ons land”, dixit Child Focus. Vijf mannen - drie Belgen, een Nederlander en een Brit - moeten zich verantwoorden voor het maken en verspreiden van kinderporno. De vijf hielden er een gestructureerde fotodatabase op na: 38 slachtoffers konden worden geïdentificeerd, Child Focus stelt zich burgerlijke partij voor de slachtoffers die nog niet konden worden geïdentificeerd.

De bal gaat aan het rollen wanneer één van de mannen, Michaël T., wordt betrapt als hij in mei 2015 op het strand in Blankenberge kinderen fotografeert. Bij een huiszoeking wordt heel wat kinderporno aangetroffen en blijkt dat de man veel contact heeft met Dimitry D. en Niels M.

‘Operatie Azraël’

Bij de daaropvolgende huiszoeking bij Dimitry D. worden bijna 12 miljoen bestanden met kinderporno aangetroffen. Opvallend daarbij is dat de meeste beelden nieuw zijn voor de speurders van Europol, wat erop wijst dat de beelden mogelijk door de betrokkenen zelf werden gemaakt. In verschillende Europese landen worden taskforces opgericht onder de naam ‘operatie Azraël’, naar de kat van Gargamel, de slechterik uit De Smurfen.

De beelden die bij Dimitry D. worden aangetroffen, zitten in een perfect georganiseerde database, gestructureerd op type misbruik, leeftijd en afkomst van de kinderen. Enkele foto’s bevatten zelfs een uniek logo, zodat anderen niet konden beweren dat ze de beelden zelf hadden gemaakt.

Chats en eigen kinderen

Via chatwebsites overtuigen de mannen, die zich uitgeven voor jonge meisjes, minderjarige jongens om ‘iets te doen of te tonen’. Van die beelden worden opnames gemaakt die worden opgeslagen en geruild met andere pedofielen voor nieuwe beelden.

Regelmatig gaan de vijf ook zelf op stap om nieuwe beelden te maken, en daarbij worden zelfs hun eigen kinderen ingezet voor het misbruik. Tijdens verhoren geven de (stief)zoontjes toe dat ze verplicht werden handelingen uit te voeren. Ze wisten dat het niet goed was, maar deden wat papa vroeg omdat ze niet wilden dat papa naar de gevangenis ging. De vijf ontmoeten elkaar ook regelmatig en wisselen dan dvd’s met beelden uit. Ook helpen ze elkaar en wisselen ze tips uit om betere beelden te kunnen maken.

Buitenlandse betrokkenen

De Nederlander, Lars De R., voedde de Belgen met beelden uit India, waar hij op verschillende seksreizen kinderen kon overtuigen tot seks in ruil voor eten of geld. De Brit, Samuel K., zorgde voor beelden van kinderen uit Engeland, Spanje, Portugal, Duitsland en Ierland waar hij werkzaam was als au pair.

Tijdens het onderzoek konden 38 kinderen worden geïdentificeerd. Verschillende duizenden anderen werden nog niet geïdentificeerd. Voor hen stelt Child Focus zich burgerlijke partij.

Voor één van de beklaagden wordt niet gepleit op vrijdag. Zijn raadsman Walter Van Steenbrugge is weerhouden op het assisenproces rond euthanasie en zal zijn cliënt op een later tijdstip verdedigen. Het parket geeft voorlopig geen commentaar op het dossier. Een vonnis in dit dossier wordt niet vóór begin maart verwacht.