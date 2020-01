Britse regering tikt VS op de vingers omdat ze vrouw weigeren uit te leveren

De Britse regering heeft Washington vrijdag berispt, omdat de Amerikanen niet willen meewerken aan de uitlevering van de vrouw van een diplomaat. Zij was in augustus betrokken bij een dodelijk ongeval in het Britse Northamptonshire.

Anna Sacoolas is in het Verenigd Koninkrijk in staat van beschuldiging gesteld in verband met het ongeval, dat het leven kostte aan de 19-jarige Harry Dunn. Kort na het ongeluk in augustus nam Sacoolas de benen naar Amerika en schermde zij met de diplomatieke onschendbaarheid van haar man.

Londen wil Sacoolas berechten, maar Washington weigert medewerking. Vrijdag bevestigde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat het een uitleveringsverzoek naast zich neer heeft gelegd. In een verklaring stelt het ministerie dat Sacoolas ten tijde van het ongeval immuniteit genoot. Gehoor geven aan het Britse verzoek zou volgens de Amerikanen daardoor een “buitengewoon problematisch precedent” scheppen.

Een Britse regeringswoordvoerder zei dat Londen “teleurgesteld” is het over het besluit. “Rechtvaardigheid lijkt hier ontzegd te worden”, aldus de woordvoerder. “We zijn dringend onze opties aan het overwegen.”