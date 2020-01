Turntalent moet instroom van kandidaten versnellen

Dienstenchequebedrijf Trixxo gooit een bijzonder wapen in de strijd om de War for Talent te beslechten: tweevoudig wereldkampioene Nina Derwael moet als uithangbord kandidaten een extra zetje geven om een contract te tekenen bij de HR-dienstengroep uit Hoeselt.

Belgische sportvrouw van het jaar Nina Derwael en de Trixxo-groep hebben een samenwerkingsakkoord gesloten. De Truiense topturnster wordt in het Olympisch jaar 2020 het uithangbord van Trixxo, dat onder meer actief is in de dienstencheques en uitzendarbeid. Derwael kroonde zich in oktober vorig jaar opnieuw tot wereldkampioene op de brug met ongelijke leggers.

Volgens Trixxo-eigenaar Luc Jeurissen is de samenwerking niet toevallig tot stand gekomen: “Dit jaar staat voor Nina in het teken van de Olympische Spelen in Tokio, waar ze voor België één van de grootste medaillekandidaten is. We geloven als dienstenchequebedrijf en HR-groep in jong talent en zien Nina als een hardwerkende, resultaatgerichte jongedame die tegelijk een sympathieke uitstraling heeft. Haar winnaarsmentaliteit matcht met ons DNA en de manier waarop Trixxo onderneemt. Net als Nina zijn wij razend ambitieus én actief in de drie landsdelen van België.” De gelijkenissen kunnen kandidaten over de streep halen om met de Limburgse HR-groep in zee te gaan.

Marketing

“We zijn permanent op zoek naar nieuwe mensen en de keuze tussen de diverse aanbieders is heel groot. Vandaar dat we op alle manieren een verschil willen maken, en daar hoort ook een stevig marketingluik bij. Het kan maar helpen om naast de goede loonvoorwaarden, opleidingen en meertalige begeleiding de juiste mensen te overtuigen om bij ons te komen werken.”

