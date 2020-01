Inferno op straat na enorme gasexplosie in Lima

In Lima, de hoofdstad van Peru, zijn er twee doden gevallen na een enorme gasexplosie. Een vrachtwagen die gas in z’n tank vervoerde, had een lek en ontplofte. De bestuurder van de vrachtwagen heeft de explosie niet overleefd. De ontploffing veroorzaakte een waar inferno in de buurt. Er vielen meer dan veertig gewonden.

Intussen denkt men dat de ontploffing veroorzaakt is toen de vrachtwagen over een gat in de weg reed, waardoor het lek verergerde en het gas vlam vatte.

bekijk ook

Explosie en brand in petrochemische industriezone in Spanje

Reusachtige cruiseschepen botsen nabij haven: “Schrok me rot door de explosie”

Spectaculaire beelden: 1117 meter hoge stratovulkaan komt explosief tot uitbarsting