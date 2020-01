CLUBNIEUWS. Ontgoochelde Didillon traint niet, Preud’homme vindt dat hij “aan het lijntje werd gehouden”

Na het bekergeweld van de voorbije dagen is het vanavond weer competitievoetbal met Standard-Oostende. Toch valt er in volle wintermercato vooral heel wat transfernieuws te sprokkelen in het clubniuews van de dag.

ANDERLECHT. Ontgoochelde Didillon traint niet

Thomas Didillon (22) is diep ontgoocheld dat zijn transfer naar Racing Genk niet doorgaat. De Limburgers kozen voor de Iraanse keeper Beiranvand die mee werd aangebracht door makelaar Mogi Bayat. Didillon heeft even nodig om dit te verwerken. Hij was gisteren wel op Neerpede, maar trainde niet. Woensdag had de keeper nog spullen in plastic zakken gestoken in de veronderstelling dat zijn overgang naar de Luminus Arena in orde was, maar Genk ging niet akkoord met de verkoop met terugkoopclausule.

Afwachten of ­Didillon zondag in de selectie voor Cercle zit. Die vraagt geldt ook voor Kemar Roofe (kuit), die nog niet op de trainings­foto’s staat. (jug)

STANDARD. Preud’homme: “We werden aan het lijntje gehouden”

Eén dag voor hij normaal gezien zijn contractverlenging bij Standard zou ondertekenen, maakte Mainz de zomertransfer van Dimitri Lavalée (foto) wereldkundig.

“Er is veel gedaan om hem bij de club te houden”, zegt Michel Preud’homme. “Er zijn meerdere gesprekken geweest met hem en zijn manager en hij kreeg een mooi voorstel voorgeschoteld. Uiteindelijk heb ik het gevoel dat wij aan het lijntje zijn gehouden en dat de keuze al gemaakt was, maar dat is het leven. Wij gaan door met de spelers die voor Standard willen spelen.” Standard gaat in deze mercato alvast niet de markt op voor een nieuwe verdediger.

Zoals verwacht is winteraankoop Eden Shamir niet speelgerechtigd voor de partij tegen Oostende. De 24-jarige Israëliër heeft nog geen werkvergunning.(bfa)

KV OOSTENDE. Gehavend naar Luik

De verplaatsing van KV Oostende naar Standard kan niet slechter vallen. De Kustboys vrezen, ondanks een voorsprong van zeven punten, nog altijd een remonte van rode lantaarn Cercle en verloren buitenshuis ook al acht keer op rij. En nu moet het ook nog enkele belangrijke pionnen missen. Akpala (hamstrings) zit vandaag niet op de bus, net als Hjulsager (geschorst). Kapitein Vandendriessche kampt met een zware bloeduitstorting en kan evenmin spelen. Ook D’Haese is nog steeds niet fit, waardoor Dennis van Wijk beloften Tanghe en Morina meeneemt. Sangna, de huurling van Club Brugge, zit voor het eerst in de brede kern.

Opvallend: Van Wijk laat Idrissa Sylla thuis. De aanvaller kon zich na zijn dramatische wedstrijd tegen Waasland-Beveren niet herpakken op training. Er is ook een beetje goed nieuws: Capon en Vargas keren terug in de kern na blessures en zijn dus inzetbaar.(jve)

ZULTE WAREGEM. Bürki gegeerd door Zwitserse club

Marco Bürki geniet volgens plaatselijke media de interesse van het Zwitserse FC Luzern. Bürki heeft nog tot en met juni 2021 een contract aan de Gaverbeek. Zulte Waregem staat ook op het punt om met Bassem Srarfi, een Tunesische flankaanvaller van het Franse OGC Nice, zijn eerste inkomende transfer van deze winter te realiseren.

Aan uitgaande zijde staat de overbodige Mikael Soisalo dicht bij een uitleenbeurt. De Fin zal het seizoen volmaken bij de Por­tugese tweedeklasser Varzim.(jcs)

CERCLE BRUGGE. Applaus in minuut zestien voor doelman Miguel Van Damme

Cercle Brugge gaat met de stichting Me To You de strijd aan tegen leukemie. 1.600 mannen en vrouwen kregen de voorbije twee jaar de diagnose van leukemie, onder wie Cercle-doelman Miguel Van Damme. Om alle leukemiestrijders een steuntje in de rug te geven, roept Cercle de supporters op om zondag tijdens de zestiende minuut van Cercle Brugge-Anderlecht te applaudisseren. Zestien is het rugnummer van Van Damme bij Cercle Brugge.(kv)

AA GENT. Uitkijken naar stilstaande fases

Voor het topduel tussen AA Gent en landskampioen RC Genk werd ref Erik Lambrechts aangewezen om de partij in goede banen te leiden. De partij wordt een boeiend treffen tussen twee teams die zich dit seizoen al sterk toonden op stilstaande fases. Zowel de Buffalo’s als de Limburgers scoorden al twaalf keer uit een standaardsituatie. Maar met 43 treffers heeft het team van Thorup wel een voorsprong op Genk, dat 35 keer raak trof.(ssg)

WAASLAND-BEVEREN. Foulon raakt niet fit voor Eupen

Waasland-Beveren-trainer Arnauld Mercier kan dit weekend meer dan waarschijnlijk geen beroep doen op Daam Foulon. De linksachter ondervindt nog te veel last van de kuit, waardoor hij de match tegen Eupen moet missen. Voorts sukkelen enkele spelers met kleine kwaaltjes, maar de wedstrijd van dit weekend zal voor hen niet in gevaar komen.(whb)

KRC GENK. Huurdeal Kouassi officieel

RC Genk bevestigde donderdagochtend officieel de komst van centrale middenvelder Eboue Kouassi. De 22-jarige Ivoriaan wordt tot het einde van dit seizoen gehuurd van Celtic. Genk bedong ook een optie tot aankoop. Kouassi trainde al enkele dagen mee met de A-kern, hij wordt op termijn beschouwd als mogelijke opvolger van Sander Berge. Kouassi zal in Genk met shirtnummer 38 spelen. (mg)

STVV. Boli doet bij debuut voor Al Rayyan meteen de netten trillen

Lang heeft Yohan Boli niet moeten wachten op zijn eerste doelpunt in het shirt van Al Rayyan. De Frans-Ivoriaanse aanvaller trof voor zijn nieuwe club uit Qatar al raak na amper 27 minuten.

In de wedstrijd tegen Al Gharafa wiste Yohan Boli het openingsdoelpunt uit van die andere oude bekende uit de Jupiler Pro League, ex-Anderlecht-speler Sofiane Hanni. Al Rayyan verloor de competitiewedstrijd uiteindelijk wel met 4-2.(pivan)