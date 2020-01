Wist op Grand Prix in 1934 en sindsdien “onveranderd”: Bugatti van koning Leopold III onder de hamer

Een Bugatti sportwagen uit 1934 die ooit eigendom was koning Leopold III wordt binnenkort per opbod verkocht. Veilinghuis Gooding & Company, verwacht dat de wagen tot 11,8 miljoen euro (10 miljoen pond) kan opleveren. Onder liefhebbers en kenners geldt deze wagen als de ultieme ‘Grand Prix Bugatti’.

De wagen maakt deel uit van een groter lot wagens, maar is dé showstopper bij uitstek. Het gaat om een Bugatti type 59 en werd gebouwd in 1934. De wagen was ooit eigendom van koning Leopold III, maar heeft een racepedigree. In het seizoen 1934-35 maakte de wagen deel uit van het Bugatti works Grand Prix team.

Foto: gooding

De wagen was goed voor winst in Spa Francorchamps en een derde plaats in de Grand Prix van Monaco. Vervolgens werd de wagen aangepast om mee te doen aan uithoudingsraces, eveneens met succes. Uiteindelijk werd de wagen in 1937 uit het team gehaald wegens te oud, zwart geschilderd en in 1938 verkocht aan koning Leopold III.

“De wagen is niet gerestaureerd en in fantastische staat, onveranderd sinds de tijd van Leopold III”, aldus nog het veilinghuis. De veiling staat gepland op 1 april dit jaar.

Foto: gooding

Foto: gooding