Eerste ooievaars al maand vroeger neergestreken in Planckendael

In Zoo Planckendael zijn al een tiental ooievaars neergestreken nadat ze zes maanden geleden naar het zuiden waren vertrokken om er te overwinteren. De terugkeer is daarmee een maand vroeger gestart dan vorig jaar. Het Mechelse dierenpark vermoedt dat de zachte temperaturen van de voorbije (winter)maanden aan de oorzaak daarvan liggen.

Zoo Planckendael heeft sowieso ook een vaste ooievaarspopulatie, met een twintigtal dieren die verkiezen om heel het jaar door te blijven. Nu begint de trekkende ooievaarskolonie dus echter ook al opnieuw op te duiken. Volgens het dierenpark zijn de nesten er alvast al klaar voor. Die worden door de tuinmannen en technische dienst onderhouden tijdens de afwezigheid van de trekvogels. “Een goed knus nest is belangrijk want een ooievaar is eerst nesttrouw en pas daarna partnertrouw”, stelt Zoo Planckendael.

De Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen, de organisatie boven Zoo Planckendael en Zoo Antwerpen, breidt trouwens dit jaar haar ooievaarsproject nog uit. De KMDA beheert ook het beschermd natuurgebied De Zegge in Geel en heeft Zoo Planckendael een aantal nestplatformen laten leveren aan De Zegge zodat ooievaars ook daar een extra comfortabele plek vinden voor het komende broedseizoen.

Vorig jaar werden in Planckendael 103 ooievaarskuikens aangetroffen in de nesten en vervolgens geringd. De totale populatie kwam daarmee op 235 vogels in 66 nesten.