Laszlo Bölöni over Lamkel Zé, dag na (nieuw) incident: “Maar goed dat hij meteen weg was”

“Hou het kort, want ik heb nog wat problemen op te lossen.” Antwerp-coach Laszlo Bölöni kwam deze voormiddag - kort dus - nog eens terug op het penalty-incident tegen Kortrijk. Op de nieuwe frats van Didier Lamkel Zé, die de bal opeiste, dan miste, later vervangen werd en na het douchen meteen naar huis ging. Dat laatste vond Bölöni niet zo erg.

“Misschien maar best zo dat hij meteen weg was, anders was de boel misschien nog ontploft”, aldus de Roemeen. “Kijk, voor de zoveelste keer: Didier is een goeie speler, maar hij blijft moeilijk te managen. Wat ik nu met hem ga doen? Hij heeft training zoals iedereen. En voor de rest ga ik daar geen info over geven. Of het voor mij de druppel was? Ik kan je van alles zeggen, maar de vraag is: wat kan ik allemaal doen?”

Daarmee verwijst Bölöni eigenlijk opnieuw door naar de bestuurskamer, dáár moeten ze maar zien hoe ze Lamkel Zé straffen.

Bölöni benadrukte ook wel opnieuw dat hij niet begreep waarom Refaelov en Mbokani niet ingrepen, aangezien zij over de penalty’s moeten beslissen. En hij wilde toch ook nog zeggen dat die gemiste penalty an sich niet de boosdoener was. “We misten ook gewoon efficiëntie, van Bolat tot Mbokani.”

Na de penalty-farce en de hele commotie was de training gesloten:

