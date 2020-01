Sporting Lokeren blijft in Belgische handen, maar gaat samenwerken met Chinese groep

Sporting Lokeren heeft na enkele intense onderhandelingen een belangrijke sponsordeal voor vier jaar afgesloten met de Chinese groep Ke Hua Sports. Op die manier wil de club uit 1B opnieuw wat extra ademruimte creëren na een financieel moeilijke periode.

Lokeren blijft dus in Belgische handen, maar gaat samenwerken met de Chinese groep Ke Hua Sports, actief in voetbal, met een eigen academies & sportcentra .

“De samenwerking zal activiteiten in beide richtingen ontwikkelen waarbij talentvolle Chinese jongeren voor korte en langere termijn naar Sporting Lokeren zullen afzakken. Anderzijds wordt Sporting Lokeren het instrument om Europese voetbalexpertise en knowhow in China verder uit te rollen”, meldt de club.

Dhr. Hao met dhr. De Vries na de ondertekening van het samenwerkingsakkoord

“Vooral de jeugdwerking van Sporting Lokeren enerzijds, en de achtergrond van Louis de Vries met betrekking tot het opleiden en doorgroeien belangrijk, internationaal doorgebroken Belgische voetballers en zijn activiteiten uit het verleden in het Chinese voetbal anderzijds waren bepalend in de keuze voor Sporting Lokeren. Dit wordt ondersteund door een aantal Chinese bedrijven die op deze manier hun merkbekendheid in Europa willen versterken.”

Een officiële delegatie onder leiding van Mr. Hao, was afgelopen week in Belgie en in Lokeren, waar ze op het stadhuis door de burgemeester en schepenen werden ontvangen. Deze week werd de laatste hand gelegd aan de samenwerkingsovereenkomsten.

Dhr. Hao, voorzitter Louis de Vries, en burgemeester en schepenen van de stad Lokeren.

“Door deze samenwerking kan Sporting Lokeren de toekomst op financieel vlak zorgenvrij aanvatten en de club in alle geledingen opnieuw uitbouwen en moderniseren tot een professionele maar streekgebonden, ambitieuze familieclub”, hoopt de Wase voetbalclub.