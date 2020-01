Staking in gevangenissen houdt aan: impact het grootst in Gent

Gent - Ook vrijdag wordt er in heel wat gevangenissen gestaakt tegen de manier waarop minister van Justitie Koen Geens (CD&V) een minimale dienstverlening bij stakingen wil invoeren. In Vlaanderen is de impact het grootst in de gevangenis van Gent, waar slechts 13,3 procent van de normale bezetting wordt gehaald, zo blijkt uit cijfers van het gevangeniswezen.

In de gevangenissen van Turnhout (30,8 procent) en Leuven-Centraal (35,3 procent) is zowat een derde van het personeel aan het werk. Dat is ook het geval in de instelling in de Brusselse gemeente Sint-Gillis (38,5 procent). In Beveren (51,6 procent), Dendermonde (50 procent) en Oudenaarde (55,6 procent) wordt grosso modo de helft van de normale bezetting gehaald, en in de strafinrichting in Ieper zou er een volledig normale bezetting zijn.

In Wallonië is de hinder het grootst in de gevangenissen van Andenne, Leuze, Saint-Hubert en Jamioulx, volgens de cijfers van het gevangeniswezen. In Itter, Lantin en Marneffe zou de toestand nagenoeg normaal zijn.

Sinds woensdagavond

De vakbonden startten woensdagavond de eerste stakingsacties op in penitentiaire instellingen. Ze zijn misnoegd over de invoering van een minimale dienstverlening bij stakingen. Overleg over de invulling daarvan met minister van Justitie Koen Geens leverde geen overeenstemming op. Volgens de vakbonden wil Geens de minimale dienstverlening te ruim invullen. “Er zouden erg weinig mensen kunnen staken”, aldus Hoppe.

De minister sloot de onderhandelingen zelf af. Hij zei eerder al dat hij veel heeft geïnvesteerd in het sociaal overleg over de invoering van een minimale dienstverlening. “Ik ben geduldig, maar er zijn limieten”, verklaarde hij vorige week in de Kamer. Er is momenteel geen nieuw overleg gepland tussen minister en vakbonden. Vanaf zondagavond zou er ook door de cipiers in Mechelen gestaakt worden.