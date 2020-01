Derde verdachte opgepakt na vondst springstof in Frankrijk

Een derde verdachte is vrijdagochtend opgepakt na de vondst van springstof bij een huiszoeking donderdag in Épinal, in het noordoosten van Frankrijk. Dat meldt een gerechtelijke bron. Na de huiszoeking werden donderdag al twee verdachten opgepakt en werd er een terreuronderzoek opgestart.

Het gaat om een man geboren in 1991, in wiens huis de hoofdverdachte donderdag al werd opgepakt samen met zijn vriendin. De 49-jarige hoofdverdachte kwam in het vizier van de autoriteiten nadat hij in december had opgeschept dat hij met explosieven kon werken.

Het onderzoek werd ondertussen toevertrouwd aan de antiterrorismetak van de gerechtelijke politie en de inlichtingendiensten en richt zich op mogelijke terroristische bendevorming, net als productie en bezit van springstof voor terroristische doeleinden.

De 49-jarige hoofdverdachte was in 2019 vrijgekomen na een gevangenisstraf voor een druggerelateerd feit. De man wordt al enkele jaren in het oog gehouden en staat vooral bekend om zijn banden met de islamitische groepering Forsane Alizza, die in 2012 door het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken werd ontbonden.