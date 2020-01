Drie doden bij brand in Nederlandse Duiven

Bij een brand in Duiven, vlakbij Arnhem in Nederland, zijn vrijdag drie doden gevallen. In de woning zou een gezin met een dochter gewoond hebben. Dat bericht de Nederlandse openbare omroep NOS.

De brand werd vrijdagmorgen ontdekt door een voorbijganger. Daarna probeerden buren contact te krijgen met de bewoners. De rolluiken zaten op dat moment dicht. Dat maakte het blussen lastiger.

Eerst werden er twee doden gemeld, later kwam daar een derde slachtoffer bij. De politie verwacht niet dat er nog meer lichamen gevonden worden. Hoe de brand is ontstaan, is niet duidelijk. Er wordt onderzoek gedaan.