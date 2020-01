"Mensen in springplankfuncties opleiden voor ze hazenpad kiezen"

“Het loont om te investeren in werknemers die later toch weg zullen gaan.” (Ann Doucet, Human Engagement Director bij Asap.be) Foto: Xkwadraat

In een aantal jobs zijn de mogelijkheden om te verbreden of door te groeien beperkt. De mensen die hier invulling aan geven, beschouwen hun functie als een springplank naar een ‘hogere’ job bij een andere werkgever. Het verloop is dan ook heel groot. “Toch pleit ik ervoor om te investeren in de persoonlijke ontwikkeling van deze werknemers, zodat ze later met een grote bagage en positieve mindset hun geluk elders kunnen beproeven”, zegt Ann Doucet, Human Engagement Director bij Asap.be. Een vreemde redenering?

“We zijn eerst gaan zoeken naar de redenen van het hoge verloop bij onze uitzendconsulenten”, begint Ann Doucet het verhaal. “Dit is een vast gegeven, ook bij andere uitzendkantoren. Uit exitgesprekken blijkt dat ze allemaal heel tevreden zijn over Asap als werkgever, maar door de beperkte ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden toch willen overstappen naar een ander bedrijf. Vaak is dat naar de personeelsdienst van een grotere organisatie. Jammer, maar helaas…”

Sirooplaag

Het is een evolutie die niet tegen te houden valt. “Er zijn nu eenmaal functies waar geen specifieke opleiding voor bestaat, zoals uitzendconsulent. Dat is ook in veel andere sectoren het geval. Louter persoonlijke competenties, zoals mondigheid, klantgerichtheid, inschattingsvermogen of assertiviteit, maken het verschil. Daar selecteren we dan ook op. Meestal gaat het om pas afgestudeerden, die een eerste werkervaring beschouwen als een springplank in hun carrière. Maar die groep geraakt na een aantal jaren een beetje uitgekeken op hun functie. Ze hebben honger naar meer en zullen hoe dan ook vertrekken.”

“Je kunt proberen ze te houden door er een ‘sirooplaag’ op te leggen, zoals een titel van senior consulent, een upgrade naar coach of teamleader, of een hoger loon te bieden, maar vroeg of laat zijn ze toch weg. Onvermijdelijk. En dan kan je twee dingen doen: ofwel dat allemaal gewoon laten gebeuren, met het risico dat ze de organisatie gedemotiveerd verlaten, ofwel proactief tegemoetkomen aan hun behoefte om zich te ontwikkelen.”

Verrijking

Asap.be kiest nu resoluut voor de tweede benadering. Ann Doucet heeft daarom een – wat zij noemt – ‘well-dreaming-verhaal’ uitgewerkt. “Het zijn een aantal modules die onze consulenten kunnen volgen om zich persoonlijk te ontwikkelen. Denk aan opleidingen rond sociale media, payrolling, projectwerking, algemene boekhouding, enzovoort. Allemaal dingen die niet rechtstreeks met hun takenpakket te maken hebben, maar toch nuttig kunnen zijn, zowel in hun huidige functie, als voor hen persoonlijk én in hun toekomstige jobs.”

“Door van deze modules te proeven, ontdekken ze nieuwe mogelijkheden en interesses, wat hun kijk op hun carrièreplanning misschien verandert. In alle opzichten is het een verrijking.”

Lees meer...

>

>

>