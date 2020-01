Moeder die verdacht wordt van doodslag van dochter in Sint-Jans-Molenbeek blijft nog minstens maand in de cel

Brussel / Sint-Jans-Molenbeek - De 39-jarige vrouw uit Sint-Jans-Molenbeek die verdacht wordt van de doodslag van haar dochter, blijft nog minstens een maand in de cel. Dat heeft de Brusselse raadkamer vrijdag beslist. De vrouw was zelf niet aanwezig op de zitting omdat zij door de staking in de gevangenissen niet was overgebracht, maar werd vertegenwoordigd door haar advocate, meester Samira Bouyid. Die wenste geen commentaar te geven.

M.S. had zich maandag aangeboden op de gemeente met de melding dat haar zevenjarige dochter vrijdag overleden was. De gemeentediensten verwittigden daarop de politie, die ter plaatse ging en het lichaam van het kind aantrof. Het parket stuurde een wetsarts ter plaatse en die kon, op basis van een eerste, uitwendige lijkschouwing, niet uitsluiten dat het overlijden door een derde was veroorzaakt.

De vrouw werd daarop van haar vrijheid beroofd en het Brusselse parket opende een gerechtelijk onderzoek voor doodslag. De onderzoeksrechter en het parket stapten in de loop maandagnamiddag ter plaatse af, terwijl de onderzoeksrechter ook een autopsie beval. Die is intussen uitgevoerd en uit de resultaten is gebleken dat het kind geen natuurlijke dood is gestorven. Hoe het meisje dan wel overleden is, is niet duidelijk. Daarvoor is onder meer een toxicologisch onderzoek bevolen. Daarnaast lopen nog enkele andere onderzoeksdaden die meer duidelijkheid moeten scheppen over de omstandigheden van het overlijden. Vooralsnog zou wel geen psychiater aangesteld zijn.