Ingenieur wordt wijnbouwer: “Wijn maken doe je met je hoofd én met je handen”

Met een diploma bio-ingenieur kan je alle kanten uit, wordt vaak gezegd. Voor Martin Bacquaert gaat die stelling zeker op. Als ingenieur-oenoloog startte hij in 2004 zijn eigen wijngaard in Westouter.

Tussen de Rodeberg en de Zwarteberg, in het zuiden van West-Vlaanderen, ligt wijndomein Entre-Deux-Monts. Ooit teelde grootvader Jean hier tabak, vandaag produceert Martin er witte, mousserende en zelfs rode wijn. “Vanuit mijn voorliefde voor de levende wetenschappen koos ik voor de studies bio-ingenieur en niet voor industrieel of burgerlijk ingenieur. Ik heb ook groene vingers en ben geïnteresseerd in alles wat met planten, bodem en klimaat te maken heeft.”

“Tijdens mijn studies ging ik druiven plukken in de Bordeaux-streek bij een leverancier van mijn vader, die wijnhandelaar is. Later volgde een Erasmus-uitwisseling in Córdoba, midden in een wijnstreek. De aanzet was gegeven en nadat ik in België afstudeerde, deed ik in Montpellier een master vigne et vin (wijnstok en wijn – red.). Als wijnbouwer-oenoloog dacht ik eerst aan een internationale carrière. Tot mijn vader met een ander idee op de proppen kwam: waarom geen wijngaard aanplanten op de grond van mijn grootvader? En dus keerde ik terug naar het Heuvelland.”

Geen oogst

“Een wijndomein opstarten is zeer arbeids- en kapitaalintensief. De eerste drie jaar heb je geen druiven om te oogsten en wijn te maken. Daarom werkte ik in die periode in hoofdberoep bij mijn vader. Ik startte in 2004 met drie hectaren. Die breidden we stelselmatig uit tot de achttien hectaren van vandaag. Het was wel pionierswerk. We waren misschien niet de eersten, maar er waren geen instanties en amper collega-wijnbouwers bij wie we terechtkonden. Er waren momenten van twijfel, we voelden ons weleens alleen. Als je nog niks geproduceerd hebt, is dat vele werken en investeren zeker niet motiverend.”

“De laatste twee jaar ging het vrij gemakkelijk, het weer was gunstig. Maar als het volgend jaar lastig is, zal ik zeker de moed niet verliezen. Door de klimaatverandering gaan we niet alleen goede jaren tegemoet. Het weer kan warm, droog en zonnig zijn. Maar extreme regen, wind en eventueel hagel, dat is ook mogelijk.”

“Er is nu een lichte golf van mensen die in België starten met wijnbouw. Het ene verhaal zet het andere in gang. Nu, je kan niet overal druiven planten. De terroir moet goed zijn. Voor mij is het heel belangrijk dat de Belgische wijn een goede naam heeft. Nieuwkomers zijn pas concurrenten als ze slechte wijn maken.”

