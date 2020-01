Twee Afghanen blijven in de cel voor mensensmokkel in De Panne

De Panne - In de zaak rond het gezonken bootje met vluchtelingen in De Panne heeft de Brugse raadkamer de aanhouding van twee Afghaanse twintigers met een maand verlengd op verdenking van mensensmokkel. De verdachten beweren dat ze louter toevallig in het holst van de nacht door De Panne reden.

De politie van de zone Westkust werd dinsdagochtend rond 5.20 uur opgebeld door een burger. Die vertelde dat een man van vreemde origine met natte kleren net bij hem had aangebeld. De vluchteling, naar eigen zeggen afkomstig uit Afghanistan, verklaarde dat hij zich samen met dertien andere vluchtelingen aan de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk had gewaagd. Het bootje was echter gekapseisd.

Ongeveer een uur later werden vijf andere vluchtelingen door de politie van de DK-bus geplukt. De betrokkenen op die pendelbus tussen De Panne en Duinkerke verklaarden uit Iran afkomstig te zijn. De zoekactie naar de acht andere opvarenden leverde niets meer op. Wellicht hadden ze na de mislukte overtocht De Panne via het vasteland al opnieuw verlaten.

Een patrouille van de politie had kort na het incident wel een verdacht Frans voertuig opgemerkt. Tijdens een controle bleek dat de twee Afghaanse inzittenden geen verklaring hadden voor hun aanwezigheid in De Panne. Ondertussen zijn er aanwijzingen dat de Afghanen linken hebben met een mensensmokkelorganisatie. De Afghaanse twintigers werden woensdagnamiddag dan ook aangehouden door de onderzoeksrechter.

De verdachten blijven hun betrokkenheid bij mensensmokkel ontkennen. De gsm van een van hen leverde wel enkele bezwarende elementen op. Zo is er een foto van een monument in De Panne, waar de vluchtelingen vermoedelijk afgezet moesten worden. Volgens de verdediging gaat het echter zeker niet om de kopstukken van de bende. De Afghanen zouden zelf vluchtelingen zijn die in de banlieues van Parijs verbleven.