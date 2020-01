Bizar: storm Gloria bedekt Spaanse Costa Brava onder gigantische laag zeeschuim

De storm Gloria woedt op volle kracht langs de Spaanse kust. Naast enorme golven en zware regenval is dat ook te merken aan een bizar fenomeen: verschillende dorpen en steden langs de Costa Brava, worden bedekt met een laagje zeeschuim.

De sterke wind, die kon oplopen tot 150 km/uur, joeg het schuim van de zee de straten in. Op bepaalde plaatsen in de kustplaats Tossa de Mar stond het schuim tot op heuphoogte. Het schuim is eigenlijk niets meer dan afgestorven algen die zijn samengeklit.

Storm Gloria heeft op dit moment al aan 9 mensen het leven gekost. Ook in buurland Frankrijk zijn ze op hun hoede: daar werden al meer dan 2.000 mensen geëvacueerd.

