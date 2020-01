Bpost viert 75ste verjaardag Suske en Wiske met speciale postzegelreeks

In de drukkerij van Bpost in Mechelen zijn vrijdag de eerste vellen met postzegels van Suske en Wiske van de persen gerold. De striphelden worden geëerd met postzegels waarop de covers van vijf bekende albums staan afgebeeld.

Op 19 december 1945 verscheen in de krant ‘De nieuwe Standaard’ de eerste aflevering van ‘Op het eiland Amoras’ van Willy Vandersteen, zijn eerste album van Suske en Wiske. Vandaag is het een van de langstlopende stripreeksen van de Benelux. In 2020 wordt de reeks 75 en daarom organiseert Standaard Uitgeverij een feestjaar, met heruitgaves, nieuwe albums van Suske en Wiske Junior en evenementen in heel Vlaanderen. Op de wereldtentoonstelling in Dubai later dit jaar, komt een levensgrote versie van de Gyronef, de helikopter uit de verhalen, uit recyclagemetaal.

Cover van vijf albums

Bpost brengt een speciale postzegelreeks uit, met daarop de covers van vijf bekende albums. De zegels tonen Suske en Wiske zoals ze afgebeeld staan op de covers van ‘Op het eiland Amoras’, ‘De schat van Beersel’, ‘De klankentapper’, ‘De kaperkoters’ en ‘De planeetvreters’. Er zullen meer dan 50.000 exemplaren worden gedrukt.

“We nemen dit initiatief niet alleen om Belgisch erfgoed te eren, maar ook omdat stripfiguren bijzonder populair zijn bij verzamelaars”, zegt Bpost-woordvoerder Barbara Van Speybroeck. “Naar deze uitgaves is er veel vraag.”

Niet de eerste keer

In de drukkerij in Mechelen mochten Suske en Wiske zelf de postzegels goedkeuren. Ook Chris Vandersteen, dochter van Willy Vandersteen, was aanwezig. Het is niet de eerste keer dat Suske en Wiske op een postzegel prijken. In 1987 kreeg het stripduo één postzegel. In 2009 werd er een reeks uitgegeven naar aanleiding van de film ‘De Texasrakkers’. In 2012 maakten de twee deel uit van een bredere reeks met Belgische stripfiguren.