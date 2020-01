Brussels Jazzkoor vult Zuidstation met muziek als protest tegen Brexit

Aan de ingang van het Zuidstation aan het Victor Hortaplein werden de pendelaars vrijdagochtend getrakteerd op een spontaan concert van de leerlingen van het Brussels Groove Collective. Onder leiding van hun docent Pete Churchil, zelf een Brit, brachten ze met hun muziek de boodschap over dat artiesten uit het Verenigd Koninkrijk nog steeds welkom zijn, ondanks de Brexit.

Een piano en een twintigtal zangers en zangeressen, meer had het Brussels Groove Collective van het Franstalige Conservatoire Royal de Bruxelles niet nodig om voor een swingend begin van de dag te zorgen. Met enkele liedjes over migratie, broederschap, zusterschap en verbondenheid zorgden ze voor een protest dat muzikaal werd ingepakt.

Allemaal lachende gezichten dus, maar de realiteit is voor de muzikanten mogelijk wel anders na de Brexit. De leider van het collectief, Pete Churchill, is Brits en professor aan Royal Academy of Music in London de Conservatoire Royal de Bruxelles. Twee keer per maand zakt hij af naar Brussel om er te doceren.

“Ik blijf gewoon mijn tickets voor de Eurostar kopen, maar de toekomst ziet er niet zo evident uit. Niemand kan me vertellen hoe het binnen een jaar zal zijn”, vertelt Churchill. “Voor het Verenigd Koninkrijk zich aansloot bij de Europese Unie moest je als artiest voor elk Europees land een visa aanvragen. Misschien zullen muzikanten nu afgeschrikt worden om nog te komen”, vervolgt Churchill.