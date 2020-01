Vrancken waarschuwt bij KV Mechelen voor onderschatting: “Als team schat ik Charleroi hoger in dan Standard”

Twaalf wedstrijden is het intussen geleden dat Sporting Charleroi nog verloor in de competitie. Geen leuk vooruitzicht voor KV Mechelen dat zaterdagavond (18u) naar Mambourg trekt. Malinwa moet in het Stade du Pays iets rapen om zijn PO1-kansen gaaf te houden. “We kunnen ginds iets betekenen”, kijkt Wouter Vrancken hoopvol vooruit.

Charleroi is een moeilijk te manoeuvreren ploeg, zo bewijzen de statistieken. De Zebra’s incasseerden nog maar achttien tegentreffers. Enkel Club Brugge is nog meer solide achterin. “Hun manier van voetballen, met een sterk blok en verticaal spel op de counter, loont”, gaf Vrancken vrijdag op zijn persmoment grif toe. “Thuis speelden we een goeie match tegen hen, maar op de tegenaanval waren ze aartsgevaarlijk. Toch denk ik dat we in Charleroi iets kunnen betekenen.”

Terugkeer Schoofs

De Kakkers verloren op de vorige speeldag met 2-3 van Standard. Schat Vrancken de Carolo’s nog hoger in? “Standard is puur op kwaliteit iets sterker, maar ik schat Charleroi hoger in als team. Standard was bovendien een tegenstander die móést winnen tegen ons, waardoor we konden profiteren van de ruimte. Voor Charleroi is een puntje tegen KV Mechelen wel oké.”

Van Damme (rib), Bijker (hamstrings), Lemoine (lies) en De Bie (adductoren) blijven out. Schoofs keert terug uit schorsing. “Deze Schoofs kunnen we goed gebruiken”, aldus Vrancken. “Hij kende in december een mindere periode, maar die twee matchen op de bank deden hem deugd. Eind 2019 zag je al dat hij weer goed in zijn vel zat. Die lijn trok hij door op stage.”

In de dagelijkse werking vond deze week een belangrijke verandering plaats. Vrancken werd herenigd met zijn voormalige assistent Fred Vanderbiest. “Fred heeft veel charisma, is een sterke veldtrainer en past in de toekomstvisie. Voor de club was zijn terugkeer een opportuniteit.” Ook Vrancken werd gehoord over zijn terugkeer. “Net zoals bij de gesprekken over transfers werden de pro’s en contra’s op tafel gelegd. In augustus wilden we niet dat Fred vertrok, dus uiteraard is iedereen gelukkig dat hij terug is.”

Tegenpolen Vanderbiest en Janssens

De keuze voor Vanderbiest impliceerde dat Bart Janssens, die nog maar enkele maanden in dienst was, zijn plaats alweer moest afstaan. “Qua karakter zijn Bart en Fred tegenpolen, maar ook Bart lag heel goed in de groep. Toen ik de beslissing voelde aankomen, heb ik hem opgebeld om hem in te lichten, zodat hij niet uit de lucht zou vallen. Op zo’n moment speelt het menselijke aspect ook mee. Ik wil dat mijn relatie met hem ook buiten het voetbal goed blijft.”