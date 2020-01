Zes doden bij schietpartij in Duitsland: schutter opgepakt

Bij een schietpartij in een gebouw in het Duitse Rot am See, in de deelstaat Baden Württemberg, zijn vrijdag zes doden en meerdere gewonden gevallen. De schutter, een man van 36 jaar die volgens Duitse media familie was van de slachtoffers, is opgepakt.

De schietpartij heeft zich vrijdagmiddag rond 12.45 uur afgespeeld in een gebouw in het 5.200 inwoners tellende Rot am See. Daarbij zouden zes doden te betreuren zijn. Die lagen zowel binnen als buiten het gebouw. Het lijkt erop dat de aanleiding voor de schietpartij te vinden is in de relationele sfeer, want de dader - een in 1983 geboren man - zou familie zijn van de slachtoffers.

De dader zou alleen gehandeld hebben en werd opgepakt door de politie. De situatie is onder controle.