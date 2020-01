Verdachten blijven in de cel voor moordpoging bij motorbende ‘No Surrender’

Zwevezele - De Brugse raadkamer hield vrijdagmorgen drie leden van motorbende No Surrender MC uit Zwevezele aan. Ze worden verdacht van de moordpoging op een ex-lid. De Brugse man zou te loslippig geweest zijn en werd zwaar toegetakeld. Hij raakte blind aan één oog.

De zeven (ex-)leden van de beruchte motorbende No Surrender MC verschenen vrijdagmorgen samen voor de raadkamer in Brugge. Vier van hen - waaronder president van de bende A.T. uit Zwevezele - vroegen en kregen een uitstel. Drie andere leden vroegen dat niet en zagen hun aanhouding met een maand verlengd. Onder hen een koppel uit Henegouwen.

De politie viel dinsdagmorgen massaal binnen op verschillende locaties. Onder andere in Assebroek, Zwevezele en Henegouwen werden huiszoekingen verricht. Elf mensen werden opgepakt voor verhoor, acht van hen werden door de onderzoeksrechter aangehouden. Ze worden verdacht van een moordpoging op een voormalig lid van hun motorbende. De Brugse man lag niet meer goed in de groep en zou wat te loslippig geweest zijn tegen leden van een ander chapter. Daar konden zijn ex-kompanen niet mee lachen en ze beslisten om hem een lesje te leren.

Dat lesje volgde in de nacht van 14 op 15 december 2018. Het slachtoffer werd toen gegijzeld in het clubhuis van de motorbende in Zwevezele. Hij kreeg zware slagen en werd zelfs met een bunsenbrander bewerkt. Daarna werd hij in een auto gezet en op een verlaten plaats in Moeskroen gedumpt. “Als daar toen geen bewakingsagent was gepasseerd, had hij het niet overleefd”, klinkt het bij bronnen dicht bij het onderzoek. Die bracht hem namelijk naar het ziekenhuis en redde zo zijn leven. Het slachtoffer overleefde, maar raakte wel blind op één oog. Hij zweeg aanvankelijk tegen de politie, maar recentelijk zou hij toch verklaring afgelegd hebben. Daardoor schoot het gerecht ook deze week in actie.

De leden van de motorbende werken momenteel niet bepaald goed mee aan het onderzoek. Zij houden zowat allemaal de lippen stijf op elkaar. Drie verdachten zouden ondertussen al niet meer tot de motorbende behoren. No Surrender MC is van oorsprong een Nederlandse bende. Het chapter in Zwevezele is ondertussen opgedoekt en werd opgenomen in een andere club. De leden stellen zichzelf buiten de wet. De zogenaamde “president” A.T. is dan ook geen onbekende voor het gerecht. Hij staat maandag samen met enkele andere ex-leden van No Surrender in Brussel terecht voor een raid op het clublokaal van de rivaliserende motorbende Immortal MC in het Vlaams-Brabantse Buizingen.

Opvallend: een andere verdachte werd door de onderzoeksrechter vrijgelaten nadat ze hem eerder had aangehouden. Het gaat om T.V., de man die tot dinsdag in de cel zat voor doodsbedreigingen aan de politie in Pittem. Het onderzoek is momenteel nog voor aan de gang. De politie wil nu vooral in kaart brengen wie welke rol heeft gespeeld bij de feiten.