3.000 jaar oude Egyptische hogepriester krijgt zijn stem terug

Een sprekende mummie. Het klinkt even luguber als ongeloofwaardig. En toch is het (in zekere zin) realiteit. Wetenschappers in het Verenigd Koninkrijk zijn erin geslaagd om het stemgeluid te reproduceren van een hogepriester die 3.000 jaar geleden leefde in het oude Egypte.

Nesyamun was een hogepriester uit Thebe die leefde onder farao Ramses in de elfde eeuw voor Christus. Zijn mummie kwam aan het begin van de negentiende eeuw terecht in het museum van de Noord-Engelse stad Leeds. In 1941 ontsnapte die daar ternauwernood aan bombardementen van de nazi’s.

De mummie van Nesyamun werd in 1824 voor het eerst uitgepakt en is sindsdien uitvoerig onderzocht. Nesyamun bleek ergens in de 50 te zijn toen hij stierf, vermoedelijk door een allergische reactie veroorzaakt door een insectenbeet.

Mummies lenen zich dan ook veel beter tot uitvoerig onderzoek dan skeletten. Want van lichamen die gemummificeerd werden, blijven niet alleen de botten bewaard, maar ook de weke delen. Zo kan bij mummies ook het strottenhoofd intact blijven, het orgaan dat betrokken is bij de ademhaling, bescherming van de luchtpijp en het maken van geluid. In het strottenhoofd liggen de stembanden. Het stemgeluid wordt bepaald door de stembanden, maar ook door de vorm van het strottenhoofd.

Wetenschappers van de universiteit van Londen hebben dat strottenhoofd gereconstrueerd aan de hand van de nieuwste technologische mogelijkheden. De delen ervan die niet intact gebleven waren, hebben ze er weer aan toegevoegd dankzij 3D-afdrukken. Het 3D-model dat op die manier ontworpen werd, hingen ze aan een luidspreker en een elektronisch strottenhoofd, waardoor Nesyamun plots weer kon spreken. Het levert een erg kort geluid op, dat doet denken aan het geblaat van een schaap. Volgens de wetenschapers achter het onderzoek zou het best kunnen dat in de toekomst computermodellen ontwikkeld worden die het mogelijk maken volledige woorden te reproduceren.