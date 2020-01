Hoe Mogi Bayat ondanks alle heisa weer overal zaken doet en zelfs spelers slijt waar trainer nog nooit van gehoord had

Nantes-trainer Christian Gourcuff had nog nooit van Renaud Emond gehoord, zei hij, maar toch voetbalt de gewezen spits van Standard sinds enkele weken voor zijn team. Het is één van de redenen waarom iemand die veertien maanden geleden nog achter de tralies zat, zijn status als machtigste spelersmakelaar in België weer heeft kunnen innemen. Mogi Bayat had sinds Nieuwjaar de hand in minstens vijf transfers in ons land, goed voor liefst één derde van het totaalbedrag waarvoor voetballers gekocht en verkocht werden.