Poetin wil referendum organiseren over grondwetshervormingen

De Russische president Vladimir Poetin wil een referendum houden over de vraag of de grondwetshervormingen er moeten komen. Dat meldt Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov vrijdag aan het persbureau Interfax. De grondwetshervormingen zouden het machtsevenwicht van het land grondig veranderen.

“Dit is niet louter een formaliteit. Het zal met een ‘voor’- of ‘tegen’-stem zijn”, aldus Peskov.

Donderdag stemde de Doema, het Russische lagerhuis, unaniem voor de amendementen die het parlement, het premierschap en een adviesorgaan voor leiders, de Staatsraad, meer macht moeten geven. Poetin deed zijn toekomstplannen vorige week uit de doeken tijdens zijn ‘state of the union’. Critici stellen dat Poetin met de hervormingen vooral zijn invloed in Rusland wil bestendigen. Hij leidt het land al 20 jaar, zij het als president of als premier.