Jess Thorup heeft meerdere opties om Yaremchuk te vervangen bij AA Gent: “Ploeg zal zich flexibeler moeten opstellen”

Een week na de thuisoverwinning tegen Moeskroen ontvangt AA Gent zaterdagavond KRC Genk in de Ghelamco Arena. De thuishaven van de Buffalo’s was de voorbije dagen regelmatig in een winterse nevel gehuld, dat inspireerde Jess Thorup om nog wat meer mist te spuien over zijn tactische opties na de terugkeer van Giorgi Chakvetadze en het aantrekken van Anderson Niangbo.

“We willen in de eerste plaats die zegereeks voor eigen publiek – 14 zeges op zeventien thuismatchen – nu ook tegen Genk een vervolg geven”, klonk het op zijn persconferentie. “Daarnaast hebben we deze week ook uitgebreid gepraat over hoe we een wedstrijd 90 minuten kunnen controleren. Daarom moeten we niet constant de bal hebben, maar we willen de partij wel meer onder controle hebben”, verwees de Deense coach duidelijk naar het wedstrijdverloop tegen Moeskroen.

Toch blijft Thorup zijn vaste principes trouw: “Ik hoop een sterk Gent te zien dat de bal wil hebben en uit balbezit mooi voetbal wil brengen. Maar wanneer je de bal niet hebt, moet je voorbereid zijn op die tweede ballen. Soms lijkt het ook wel dat we iets te veel twijfelen als we op voorsprong komen. Het zou net een voordeel moeten zijn maar we laten dan het momentum voorbij gaan, terwijl je een duel kunt doden door een tweede of derde doelpunt te scoren. Hier hadden we het tijdens de stage ook al over toen we de heenronde evalueerden. Het overkwam ons al te vaak.”

Nieuwkomer Niangbo in selectie

Maar voor het thuisduel tegen Genk kan Thorup dus voor het eerst ook beschikken over nieuwkomer Anderson Niangbo, de 20-jarige Ivoriaanse aanvaller die overkwam van RB Salzburg: “Niangbo staat best al ver. Natuurlijk is hij nog niet 100% - zeker qua fitheid – maar hij werkte deze week met Gino Caen ook nog enkele extra fysieke sessies af. Hij zal zeker bij de selectie zitten en ik ben ook heel blij met wat ik zie van hem.”

Daarnaast stellen heel wat analisten zich de vraag of Jonathan David niet de geknipte man is om de geblesseerde Roman Yaremchuk te vervangen als tweede spits naast Laurent Depoitre: “Dit is natuurlijk een thema dat ik ook al heb bestudeerd. De vraag is vooral hoe ver Niangbo staat: wat kan hij al brengen? Maar we hebben heel wat opties om het wegvallen van Roman op te vangen: het kan ook met twee spelers achter Laurent of met Kvilitaia naast ‘Lolo’. Het duo Kvilitaia – Depoitre deed het vorige week best aardig, een onderlinge combinatie lag aan de basis van ons openingsdoelpunt maar er ontbrak inderdaad nog wel iets.”

“Team zal zich iets meer flexibel moeten opstellen”

“We hebben veel opties en het is nu aan mij om te zien wat we voor een bepaalde match echt nodig hebben”, houdt Thorup een flinke slag om de arm. “Ik denk dat we de komende duels al wel eens verschillende duo’s of combinaties zullen zien. Het team zal zich ook iets meer flexibel moeten opstellen want we zullen al eens anders voetballen, uiteraard zonder het systeem helemaal om te gooien. Het zal ook voor de tegenstander minder evident worden om zich voor te bereiden op een duel met ons.”

Het offensief wapenarsenaal van AA Gent oogt indrukwekkend, want met Bezus en Chakvetadze heeft Thorup nog twee troeven achter de hand: “Zij hebben tijdens hun invalbeurt vorige week heel mooie dingen laten zien. Dat bewijst dat je meer dan elf spelers nodig hebt. We zullen het uiteraard ook niet rooien met elf jongens. Maar het bewijst ook dat als je iets wijzigt, je ook het momentum kan keren.”