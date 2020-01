Frank Vercauteren ziet Nasri weer uitvallen bij Anderlecht: “Of ik me hier nog amuseer? Twijfel je daaraan misschien?”

Nog maar eens een match van de laatste kans op Play-off 1. Anderlecht mag zondag niet uit de bocht gaan tegen Cercle, maar trainer Frank Vercauteren kan niet rekenen op Roofe, Nasri, Didillon (en Vanden Borre). “Verliezen tegen Cercle en Play-off 1 is weg: dat beseffen we.”

Na de sterke eerste helft tegen Club Brugge vorige week, bleef Anderlecht toch met lege handen achter. Nu moet er zes op zes gepakt worden tegen Cercle en Moeskroen. “Als we verliezen tegen Cercle is Play-off 1 helemaal gedaan: dat beseffen we”, aldus Vercauteren. “Onze efficiëntie en ons niveau moet nog naar boven. Soms hebben we het moeilijk tegen teams die ons opwachten in een laag blok, maar dat is geen excuus. Als je voor Anderlecht voetbalt moet je een antwoord hebben op verschillende systemen. We groeien.”

Vorige week tegen Club Brugge bleek wel dat blauw-zwart fysiek sterker was en vooral beter was in de snelle meters, de hoge intensiteit. “We hebben onze statistieken vergeleken met Brugge en met andere teams, zowel Belgische als buitenlandse. Sommige clubs staan qua intensiteit verder dan wij, maar wij zitten uiteraard met veel jonge spelers. Die gasten moeten dat ritme nog oppikken, want zo’n wedstrijd tegen Club is uiteraard niet te vergelijken met de U21. Dat is Belgische top en Club speelde ook goed in de Champions League. Wat intensiteit betreft, evolueren we. Maar dat gaat niet van vandaag op morgen.”

Paars-wit zit trouwens opnieuw met een pak geblesseerden. Kemar Roofe is er nog niet bij, Samir Nasri is ook weer out, Trebel is geopereerd en Didillon wil weg. “Roofe trainde niet en komst dus niet in aanmerking voor een selectie. Nasri liep vorige week al een nieuwe spierscheur op in de adductoren. Dat is vervelend, want hij was op de terugweg en glijdt nu weer af. We denken dat hij minstens een tiental dagen out zal zijn. Didillon is duidelijk bezig met een transfer, want hij traint niet. Ik heb hem vorige week al gezegd wat ik van die houding denk. De club moet ook zijn belangen verdedigen. Er is wel beter nieuws van Verschaeren en Gerkens. Zij kunnen over twee à drie weken inzetbaar zijn.”

En hoe zit het met Anthony Vanden Borre? “Ik denk niet dat hij al selecteerbaar is tegen Cercle, maar Anthony is belangrijke stappen aan het zetten. Zijn cijfers zitten in stijgende lijn en nu is het aan hem om dat laatste stapje te zetten richting een wedstrijd. Maandag in de oefenmatch tegen OHL krijgt hij die kans.”

Optie in contract

Ergens leeft dus nog wel de hoop dat Anderlecht Play-off 1 haalt. Vercauteren tekende een contract bij RSCA met optie om te verlengen. Hangt het verlengen van die optie af van Play-off 1? “Daar ben ik nu totaal niet mee bezig”, klonk het. “Ik weet wat onze doelstellingen zijn en die probeer ik te bereiken. Of ik me nog amuseer hier? Twijfel je daaraan misschien? Ik wou ooit nog eens de kans op zo’n uitdaging en die heb ik nu. Momenteel telt alleen het werk met de ploeg.”