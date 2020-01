Politie ziet zwaar verkeersongeval: auto knalt tegen boom en belandt in gracht, bestuurder zwaargewond

Nieuwpoort - Op de Brugse Steenweg in Sint-Joris nabij Nieuwpoort is vrijdagmiddag een zwaar verkeersongeval gebeurd, ter hoogte van de brug over de E40 op de grens van Mannekensvere met Sint-Joris. Een auto knalde er tegen een boom. De bestuurder werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het was de politie van Middelkerke die op patrouille was en de plaats toevallig passeerde toen het ongeval al gebeurd was. Zij verwittigden de hulpdiensten. De brandweer kwam massaal ter plaatse, net als een MUG-dienst en een ambulance. Ook de collega’s van politiezone Westkust, op wiens grondgebied het ongeval gebeurde, kwamen ter plaatse.

Een bestuurder van een BMW is op de Brugse Steenweg aan het slippen gegaan toen hij richting Sint-Joris reed en kwam rechts van de weg tegen een boom terecht. Daarna eindigde de auto op zijn wielen in de gracht. De bestuurder, een twintiger, zat niet gekneld maar kon niet op eigen kracht de wagen verlaten. Door de zware botsing liep hij allicht zware breuken op aan de onderste ledematen.

Ondanks de hevige pijn bleef de bestuurder bij bewustzijn. Hij werd door de brandweer uit het wrak gehaald en kreeg van de ambulanciers de dringendste zorgen ter plaatse. Na lange tijd verzorging ter plaatse werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk of de jongeman in levensgevaar verkeert. Door het ongeval was de Brugse Steenweg een tijdlang deels versperd.

