Loodsenbouwer ontwijkt miljoen euro aan sociale bijdragen: “Beseften niet dat ze in fout waren”

Ichtegem / Beernem - Loodsenbouwer Montage Vierstraete uit Ichtegem en haar twee zaakvoerders riskeren in de Brugse rechtbank een zware geldboete voor werken met schijnzelfstandigen. De feiten kwamen aan het licht na een arbeidsongeval in Beernem.

Op 13 oktober 2016 zakten twee Roemeense arbeiders door een vloerplaat op de derde verdieping van een bedrijfsgebouw in aanbouw in de Sint-Jorisstraat in Beernem. De twee mannen raakten als bij wonder niet bedolven onder het puin en ontsnapten aan de dood. Toen de politie wou nagaan of ze verzekerd waren, kwam aan het licht dat de twee als zelfstandigen waren ingeschreven door hun werkgever, Montage Vierstraete in Ichtegem.

“Nazicht van de statuten wees uit dat het bedrijf op papier liefst 21 zaakvoerders had”, verduidelijkte de arbeidsauditeur vrijdag in de Brugse strafrechtbank. “Zeventien van hen waren gedomicilieerd op hetzelfde adres in de Industriestraat in Ichtegem. De rest stond ingeschreven in de Engelstraat.”

“Sinds haar oprichting in 2014 had het bedrijf liefst 45 zaakvoerders. Maar bij een huiszoeking bleken die zogenaamde zaakvoerders enkel manuele taken uit te voeren. Ze hadden niet eens een sleutel van het bedrijfsgebouw.”

De echte zaakvoerders, W.V. en W.D., schreven hun Roemeense arbeidskrachten systematisch in als zelfstandigen. Zo zouden ze een miljoen euro aan RSZ-bijdragen ontweken hebben. “De arbeiders bouwden geen pensioen op en kregen geen uitkering bij economische werkloosheid”, vervolgde de arbeidsauditeur. “Ze werden bovendien niet gedekt door een arbeidsongevallenverzekering, hoewel loodsen bouwen gevaarlijk werk is.”

W.V. en W.D. riskeren elk een geldboete van 134.400 euro. Volgens hun advocaat pleegden ze niet doelbewust fraude. “Ze hebben altijd het beste voorgehad met hun mensen”, pleitte advocate Veerle Van Keirsbilck. “Op advies van hun boekhouder schreven ze hen als zelfstandigen in. Ze dachten dat dit geen probleem vormde aangezien ze er nooit opmerkingen over kregen. Maar sinds het ongeval in Beernem verloopt alles volgens het boekje.”

Meester Van Keirsbilck vroeg de gunst van de opschorting voor haar cliënten. De uitspraak volgt op 28 februari.