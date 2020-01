Chinese stad bouwt in 6 dagen speciaal ziekenhuis om dodelijk coronavirus te bestrijden

In de Chinese stad Wuhan wordt momenteel koortsachtig gebouwd aan een speciaal ziekenhuis. De overheid wil duizend extra bedden om de toestroom aan besmette patiënten op te vangen en het dodelijke coronavirus te bestrijden. Het 25.000 vierkante meter grote ziekenhuis moet in zes dagen worden gebouwd en zou na het testen van de apparatuur op 3 februari operationeel moeten zijn.

Het dodelijke coronavirus 2019-nCoV dat China - en de rest van de wereld - in de ban houdt, kostte intussen al aan 26 mensen het leven, sinds de eerste besmettingen opdoken in december. De quarantaine werd uitgebreid: 43 miljoen mensen in tien Chinese steden zijn van de buitenwereld afgesloten.

Er sijpelen ook berichten binnen via sociale media en andere kanalen dat de ziekenhuizen in de miljoenenstad de instroom van besmette patiënten niet meer aankunnen. Er zijn urenlange wachtrijen, er is een tekort aan beschermende kledij en sommige dokters krijgen de raad “niet te gaan werken” omdat de angst om met het virus besmet te worden, groot is.

Prefab

Wuhan is donderdag begonnen met de constructie van een speciaal ziekenhuis waar minstens duizend patiënten kunnen behandeld worden. Dat meldt de overheid van de miljoenenstad op vrijdag. Arbeiders maken gebruik van montagebouw en prefab-bouwonderdelen om de strakke deadline te halen en de bouwkosten te drukken. Sinds donderdag zijn tientallen graafmachines en bulldozers druk in de weer zijn om het terrein voor het ziekenhuis klaar te maken.

De Chinese overheid bouwde al eerder ziekenhuizen in een koortsachtig tempo en verwierf daarin ervaring in 2003. Toen werd in Peking een nieuw ziekenhuis gebouwd om patiënten met SARS - ook een variant van het coronavirus dat zo’n 800 mensen doodde - te behandelen.

Het Xiaotangshan Hospital in de Chinese hoofdstad werd in zeven dagen gebouwd en behandelde een zevende van alle SARS-patiënten. “Een mirakel in de medische geschiedenis”, noemde de Chinese staatskrant People’s Daily het sterke staaltje.

In het ziekenhuis konden besmette personen in afzonderlijke ruimte gezet worden, die leken op “rijen kleine cabines”. In twee maanden behandelde het ziekenhuis in Peking een zevende van alle SARS-patiënten. Twee maanden nadat de strijd tegen SARS was gewonnen, sloot het speciale ziekenhuis de deuren.

Reisadvies

Volgens berichten zouden intussen al honderden mensen besmet zijn met het coronavirus. Ook het medisch personeel dat patiënten behandelt, ontsnapt niet aan het virus. Het virus duikt ook al in minstens acht andere landen op. In de Verenigde Staten, Japan, Zuid-Korea, Thailand, Taiwan, Singapore, Vietnam en Saudi-Arabië zijn er gevallen van besmetting vastgesteld en mensen in quarantaine gezet.

De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor China vrijdag aangepast. Niet-essentiële reizen naar de provincie Hubei worden tijdelijk afgeraden. In de rest van China kan veilig gereisd worden, zo luidt de update.