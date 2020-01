Welkom Wolf: “Derde wolf in Nationaal Park Hoge Kempen”

Volgens Landschap vzw, de vereniging achter Welkom Wolf, is er een derde wolf in het Nationaal Park Hoge Kempen en omgeving. Welkom Wolf roept iedereen in Limburg en de Antwerpse Kempen op om meldingen van mogelijke wolven door te geven.

De voorbije twee maanden ontving Welkom Wolf 45 ernstige waarnemingen van wolven in Limburg, de Antwerpse Kempen en het grensgebied met Nederland. Dat is gerekend zonder de camerawaarnemingen van het Agentschap voor Natuur en Bos en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) in het leefgebied van wolf August en zijn nieuwe partner Noëlla.

Geen bewijs

Welkom Wolf is overtuigd dat er ten oosten van het territorium van wolf August, van Oudsbergen tot aan de Maas, minstens één andere wolf aanwezig was, al vele maanden lang. Er kon echter nooit bewijs geleverd worden. De vermeende wolf slaagde er heel lang in om onder de radar te blijven, viel nooit schapen aan en weigerde zo om DNA af te staan.

“Wij waren er zeker van dat er in het Nationaal Park Hoge Kempen een andere wolf zat van april tot rond Kerstmis. Er waren genoeg waarnemingen om zeker te zijn dat er een zittende en gevestigde wolf was, en het INBO heeft er ook een drol gevonden”, zegt Jan Loos van Welkom Wolf.

Maand geleden

Sinds de verschijning van Noëlla en haar intrek bij wolf August, zijn de waarnemingen van de andere wolf plots verdwenen. Ook de zwervende wolf in de Antwerpse Kempen is van de radar verdwenen. Het is niet uitgesloten dat het om de wolvin Noëlla gaat, die momenteel samen met August rondtrekt. “Ik geloof zelf niet dat die wolf dat gebied verlaten heeft en dat die nu bij August zit, maar theoretisch kan het”, stelt Loos.

De mogelijk derde wolf werd een maand geleden voor het laatst gezien. “We hebben graag nog één bijkomende waarneming. Soms kunnen er grote intervallen tussen waarnemingen zitten”, legt Loos uit. “We roepen dus op om goed uit te kijken en alles door te geven.”