Tinder voegt ‘paniekknop’ toe voor als dates fout lopen

Datingapp Tinder heeft een aantal nieuwe functies voorgesteld die de veiligheid van gebruikers ten goede moet komen. De voornaamste is een zogenaamde ‘paniekknop’.

Indien een gebruiker zich onveilig voelt of in gevaar komt tijdens een date, kan hij of zij op de knop duwen. Vervolgens waarschuwt de app lokale politiediensten en schakelt het locatietracking in. Daarnaast onderneemt Tinder ook stappen tegen identiteitsdiefstal: zodra een algoritme foto’s detecteert op een profiel die te verschillend zijn, krijgt de gebruiker een melding: Is dit dezelfde persoon op de foto?. Amerikaanse gebruikers zullen vanaf eind volgende week gebruik kunnen maken van de nieuwe functies/ Wanneer moederbedrijf Match Group ze in Europa gaat uitrollen, is niet bekend. Veelal zijn zulke functionaliteiten met verregaande locatietracking in strijd met de GDPR-wetgeving en zien ze bij ons het levenslicht niet.