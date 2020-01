Willem II neemt Belgische seizoensrevelatie definitief over van NEC

Willem II neemt Mike Trésor Ndayishimiye definitief over van NEC. De 20-jarige Belgische middenvelder kwam met de Tilburgers een contract tot de zomer van 2023 overeen.

Willem II huurde Ndayishimiye begin september tot het einde van dit seizoen van NEC, dat hem in 2018 bij de jeugd van RSC Anderlecht wegplukte. In de overeenkomst was al opgenomen dat Willem II hem definitief zou kunnen overnemen.

Ndayishimiye maakt dit seizoen veel indruk. Hij scoorde al acht keer en gaf zes assists. Zowel in de uitwedstrijd tegen Ajax als die tegen AZ scoorde hij, wat Willem II telkens de zege opleverde. Het elftal van voormalig Club Brugge-trainer trainer Adrie Koster staat voorlopig derde in de eredivisie.

“Mike heeft tot nu toe zijn kwaliteiten laten zien en is daarmee van waarde geweest voor het team. We zijn tevreden over zijn spel en zien tegelijkertijd dat er nog veel rek in hem zit”, zegt Joris Mathijsen, technisch directeur van Willem II.